Cidade 07/02/2021 08:12 Prefeitura de Juara abre caminho em meio a Serra do Nicanor que liga Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde Foto: Divulgação A atual Administração Municipal de Juara, através da Secretaria de Transportes, está fazendo um desvio em meio a “Serra do Nicanor”, na Linha 5 do P.A., região conhecida por Vale do Arinos. O desvio e a quebra da “Serra do Nicanor” é uma reivindicação de toda a população e principalmente dos assentados daquela região. A serra está localizada em um ponto estratégico e dá acesso às linhas 1, 2, 3, 4, do P.A. Vale do Arinos. Por essa estrada, é possível também seguir para o assentamento Japuranã, comunidade de Paranorte e outras cidades como Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde. Os trabalhos estão em fase final e passa por processos morosos, já que é necessário um tempo para a compactação do aterro que corta o morro. Na sequência será feito o cascalhamento e acabamentos finais. O prefeito, Carlos Sirena (DEM), demonstrou satisfação em poder realizar esta obra que é de grande importância e valia para todas os moradores da região e também outros usuários que utilizam esta estrada. Carlos Sirena esteve no local já no dia 07 de dezembro, de 2020, antes mesmo de tomar posse, fazendo um levantamento e analisando a possibilidade de realizar a obra. Após assumir, cumpriu a palavra. Publicamente, o gestor fez um agradecimento à todas as pessoas, assentados e moradores da região que colaboraram de todas as formas possíveis para a realização do complexo serviço.

