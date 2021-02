Funcionários do Banco do Brasil vão parar por 24 horas nesta quarta (10)

Os funcionários do Banco do Brasil em todo o país aprovam Estado de Greve e vão parar por 24 horas nesta quarta-feira, dia 10 para protestar contra o plano de funções adotado pela instituição em janeiro e forçar a abertura de processo de negociação. A decisão foi aprovada em Assembleia virtual realizada pelo Sindicato dos Bancários de MT (Seeb/MT) na sexta-feira (05) por 92% dos votantes.

Segundo, o funcionário do BB e secretário geral do Sindicato, Alex Rodrigues, o objetivo é forçar a direção do Banco dialogar com a Categoria. “Queremos pressionar o banco abrir um canal de negociação sobre a reestruturação. Dia 10 vamos mostrar a mesma determinação e unidade já demonstrada nos dia 15, no dia 21, e no dia 29 de janeiro. , mas precisamos fortalecer o movimento. A luta contra esse ataque ao BB como banco público vai continuar”, afirma Alex.

Alex Rodrigues, também explica que com a mudança, escriturários e caixas, ao serem promovidos para assistentes ou gerentes, ingressam na função com salários menores e sem garantia de reajustes. Ainda alertamos que os assistentes recém-promovidos que optaram pela jornada de seis horas sofrerão redução salarial de 16,25%.

O presidente do Sindicato, Clodoaldo Barbosa, reforça que a paralisação é uma oportunidade de denunciar a situação desses trabalhadores do BB e mostrar à população os prejuízos dessa medida do Governo Federal. “Todos os sindicatos do país vão mobilizar suas bases. A expectativa é que seja um movimento forte, para o banco abrir negociação”, completa o-presidente do Seeb/MT.