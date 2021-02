Cidade 10/02/2021 05:43 Assessoria de Comunicação Colíder: prefeito visita antigo fórum e cogita mudança de secretarias para o local Foto: Divulgação O prefeito de Colíder Hemerson Máximo e a vereadora Maria Helena visitaram o antigo fórum juntamente com a equipe de engenheiros da prefeitura municipal de Colíder, a intenção é reativar o prédio depois de 6 anos fechado, o prefeito irá usá-lo para realocar algumas secretarias do município. Essa visita do prefeito, é um momento muito importante para a cidade, cumprindo sua promessa de campanha de utilizar esse espaço público que foi cedido para prefeitura há anos. No endereço será implantado uma área mais adequada para atendimento ao público que também vai gerar economia para o município cancelando alguns aluguéis. Se houver viabilidade a reforma se inicia este ano ainda, “Eu fico triste de ver um prédio público desse porte abandonado há anos” ressalta Maninho. “Poderia estar sendo utilizado só com pequenos reparos na época e hoje nós temos que ver a viabilidade para ver se compensa fazer um grande investimento”. Além do antigo fórum outros prédios de uso público serão reformados devido ao grande desgaste ao longo dos anos.

