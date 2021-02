Cidade 11/02/2021 06:17 Livia Rabani | Desenvolve MT Desenvolve MT reforça importância de parcerias com os municípios Com início do novo mandato municipal, os gestores interessados devem atualizar o convênio com a instituição Foto por: Atendimento Julio Desenvolve MT O Governo de Mato Grosso, por meio da Agência de Fomento – Desenvolve MT reforça a importância de parcerias com os municípios do interior do estado, para fortalecer as ações e garantir um serviço de qualidade ao micro e pequeno empreendedor. Os agentes de crédito que atuam nas prefeituras municipais, por meio do Centro de Atendimento Empresarial (CAE), os correspondentes (associações comerciais, federações e cooperativas) são responsáveis pelo atendimento presencial nos municípios, e fundamentais para a ampliação da oferta de crédito e fortalecimento dos pequenos negócios no interior do Estado de Mato Grosso. Atualmente a Agência de Fomento - Desenvolve MT mantém parcerias com 20 prefeituras e 13 Federações por meio do termo de cooperação técnica, que permitem o atendimento ao empreendedor local oferecendo linhas de crédito e assessoramento sem custo adicional. De acordo com o presidente, a Desenvolve MT tem feito um grande esforço para ampliar parcerias que levam crédito em condições diferenciadas para os empreendedores e fortalecer a economia local e regional. “Com a construção de alternativas orçamentárias e financeiras, as quais, possibilita a criação de um fundo garantidor de crédito, que podem ser revertidos em empréstimos com mais facilidade ao empreendedor’’, explica Jair Marques No ano de 2020, a Desenvolve MT chegou em 131 dos 141 municípios mato-grossenses por meio da plataforma digital. A tendência é que o acesso ao crédito seja ainda mais facilitado, com o lançamento do aplicativo “Crédito na Mão” que está em fase final de construção. Trinta e sete correspondentes entre federações, associações e prefeituras foram capacitados no ano passado. Nos próximos dias a Desenvolve MT vai retomar a oferta de cursos de capacitação, oferecido por meio de ensino à distância. Treinamento online de correspondentes do interior do estado realizado no ano de 2020. O município que tiver interesse em aprimorar o processo de contratação de crédito, e capacitar os seus servidores para atender a demanda local, deve entrar em contato com a Desenvolve MT pelo telefone 65-3613- 7900/7913 falar com José Roberto, e solicitar a adesão ao termo de cooperação. O procedimento é simples, o treinamento é realizado pela equipe da Desenvolve MT sem custo. O objetivo da agência este ano é chegar em todos os municípios do estado. A lista de agentes e correspondentes conveniados de cada município está disponível no site da Desenvolve MT, na aba parceiros.

