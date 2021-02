Cidade 13/02/2021 07:20 CATRACA LIVRE Novo auxílio emergencial deve ser de R$ 250 e durar 4 meses © Marcello Casal Jr./Agência Brasil O novo auxílio deve ser pago à metade do número de beneficiados do programa anterior e deve durar por quatro meses. Em uma live com executivos do Banco BTG nesta quinta-feira, 11, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que essa é a alternativa discutida atualmente entre o Executivo e o Congresso. Teremos duas curvas, uma de vacinação em massa subindo, para imunizar a população, e garantir um retorno seguro ao trabalho, enquanto as camadas protetivas, que eram R$ 600, caíram para R$ 300, agora podem descer, digamos, para R$ 250, uma coisa assim, e depois aterrissa de novo no programa Bolsa Família”, disse o ministro. A intenção do governo de voltar com os pagamentos do auxílio emergencial também foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a jornalistas. “Está quase certo, ainda não sabemos o valor. Com toda certeza – pode não ser – a partir de março, (por) três, quatro meses”, disse Bolsonaro na saída de um evento do governo em Alcântara (MA).

