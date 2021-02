Deputada entrega de fardamento à 9º CR de Alta Floresta adquirido com recursos de emendas parlamentares

Por meio de emenda parlamentar o comandante do 9º Comando Regional de Polícia Militar, Tenente Coronel Arruda, recebeu na manhã desse sábado (13), o fardamento a ser entregue a todos militares que compõe o 9º CR em Alta Floresta.

A entrega simbólica foi feita pela Deputada Estadual Janaína Riva, destacou a emenda de sua autoria juntamente com outros deputados, com apoio do Secretário de Segurança Alexandre Bustamante e o Comandante Geral da PM Coronel Assis, no valor de R$ 114 mil destinados à Segurança Pública.

Em breve será realizada a entrega dos materiais, a todos os policiais pertencentes ao 9° CR.

Foram entregues 1.300 uniformes, dividido em dois modelos operacionais, e 1.300 pistolas do modelo Glock geração 05, a nova e moderna linha de arma empregada na atividade policial.

No total, o Governo do Estado adquiriu com a ajuda das emendas parlamentares mais de 12.270 fardas e 6.137 coturnos, 14.254 camisetas e 6.616 gorros. Os militares estavam há cinco anos sem receber fardamento.