Cidade 14/02/2021 07:56 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Dupla é detida por dirigir sob efeito de álcool ou 'substância psicoativa' Foto: @NativaNews A dupla foi detida por uso Ilícito de drogas, dirigir veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa. Fato registrado pela Polícia Militar na noite deste sábado (13) em Alta Floresta, em posse da dupla foram apreendidas duas porções de substância análoga à maconha. A detenção aconteceu após abordagem da Força Tática, que em rondas pela Avenida Mato Grosso avistou uma caminhonete Hilux trafegando em ziguezague pela via com dois ocupantes. O veículo foi abordado e foi constatado que ambos suspeitos estavam embriagados, ao realizar a busca veicular foi encontrado duas porções de substâncias análogas a maconha. Diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

