PM prende sete e retira drogas de circulação em Cuiabá, Tangará da Serra, Alta Floresta e Sorriso

A Polícia Militar prendeu sete pessoas em Mato Grosso, neste final de semana, acusadas de tráfico de drogas. As ocorrências foram registradas em Cuiabá, Tangará da Serra, Alta Floresta e Sorriso.

Na Capital, duas ocorrências foram atendidas pelo 24º BPM. No Distrito Industrial, um homem e uma mulher foram pegos com pedras e trouxas de pasta base e porções de cocaína. A dupla estava em um local usado por usuários de droga.

No Nova Esperança II, a denúncia descrevia uma casa como ponto de venda de entorpecente. No local, um homem foi pego com porções de maconha. A casa era de uma mulher que havia sido presa recentemente com uma grande quantidade de droga. Ela seria amiga do suspeito detido. O canil do Bope foi acionado para uma vistoria mais criteriosa no imóvel, mas nada de ilícito foi localizado.

No bairro Planalto, policiais do 3º BPM apreenderam porções de maconha, uma balança e rolos de plástico filme escondidos dentro de um quadro de energia elétrica. Os suspeitos, que segundo denúncia estavam consumindo drogas em uma rua do bairro, não foram localizados.

Em Tangará da Serra, os policiais do 19º BPM realizavam abordagem em um homem e encontraram em seu bolso porções de cocaína, uma balança e três munições de calibre 45, além de uma quantia em dinheiro. Ele não soube explicar a procedência do material apreendido.

No bairro Vila Nova, em Alta Floresta, um homem foi preso com porções e cigarros de maconha e pasta base de cocaína. Ele tentou fugir da abordagem, mas foi rendido. Parte da droga estava dentro da sua casa.

Em Sorriso, dois rapazes que estavam em um ponto de ônibus carregavam 17 porções de maconha encontradas durante uma abordagem. A dupla correu ao ver a viatura, mas foi rendida.