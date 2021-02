Cidade 16/02/2021 05:24 Prefeito de Sinop e mais 5 são investigados pelo MP por desvio de dinheiro em MT Abertura do inquérito foi determinada a partir das declarações do ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, José Geraldo Riva. Foto: Reprodução Estão sendo investigados pelo Ministério Público do Estado (MPE) o atual prefeito de Sinop, Roberto Dorner, o ex-deputado estadual Peri Taborelli, o ex-deputado federal Pedro Henry, os ex-vereadores Levi Pires de Andrade e Deucimar Aparecido da Silva, além do ex-suplente de vereador Gustavo Almeida por, supostamente, receberem dinheiro desviado do erário. Foi o promotor de Justiça, Célio Fúrio, que determinou a abertura dos inquéritos a partir das declarações do ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, José Geraldo Riva. O ex-deputado entregou a participação dos políticos, que foram candidatos pelo Partido Progressista (PP), em 2010, à vaga de deputado estadual, em um possível esquema de desvio de dinheiro público. Riva declarou que, em 2010, o então candidato ao governo estadual, Silval Barbosa, negociou apoio político e distribuiu verbas públicas entre os candidatos do PP, para ajudar na campanha política. De acordo com o promotor, as informações indicam improbidade administrativa por parte dos delatados. “Resolve instaurar inquérito civil para apurar eventuais atos de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito ou de danos ao erário em face da conduta de Pedro Henry”, diz trecho de uma das portarias que tratam dos inquéritos.

