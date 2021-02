Cidade 16/02/2021 06:05 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Concurso e seletivos oferecem salários de até R$ 22 mil em MT Nesta semana estão abertos 3 processos seletivos e um concurso e na próxima semana serão liberadas as inscrições para mais 3 seletivos. As oportunidades são para cargos que vão do nível fundamental até o superior. Para animar os candidatos, algumas prefeituras oferecem salários de até R$ 22,2 mil. Confira as oportunidades. Prefeitura de Nova Guarita (seletivo)

Escolaridade: todos os níveis de instrução

Cargos: mecânico, médico, motorista, odontólogo, agente comunitário de saúde, agente de endemias e encanador.

Salário: R$ 1.285 a R$ 11.500

Inscrições: até 28 de fevereiro

Site: W2 Auditoria e Consultoria

Taxa: não informado Prefeitura de Santa Carmem (seletivo)

Escolaridade: todos os níveis

Cargos: agente de manutenção urbanística, agente de limpeza pública, agente de vigilância e manutenção, agente de serviços gerais, apoio educacional serviços gerais, apoio educacional nutrição, operador de máquinas pesadas, motorista de veículo de cargas, assistente administrativo, recepcionista, agente de combate às endemias, agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, técnico em higiene bucal, multimeio midiático, psicólogo, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, assistente social, cirurgião dentista, nutricionista, fonoaudiólogo e professor.

Salário: de R$ 1.100 a R$ 3.923,87

Inscrições: até 25 de fevereiro

Site: inscrições presenciais na prefeitura, localizada na avenida Santos Dumont, 491, Centro.

Taxa: não informada Prefeitura de Cotriguaçu (cadastro reserva)

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Cargo: vigia, merendeira, zelador, auxiliar de classe e professor

Salário: R$ 1.046,19 até R$ 2.698,28

Inscrições: 24 de fevereiro a 4 de março

Site: pelo e-mail concursopublico@cotriguacu.mt.gov.br ou presencial na Secretaria Municipal de Educação, na avenida 20 de Dezembro, 779, bairro Industrial.

Taxa: gratuita Prefeitura de Rio Branco (seletivo)

Escolaridade: fundamental, ensino médio, médio técnico e superior.

Cargos: operador de ETA, técnico de desenvolvimento infantil, técnico em enfermagem, pedagogo, professor, psicólogo, assistente social, bioquímico e enfermeiro.

Salário: R$ 1.100,00 a R$ 3.246,91.

Inscrições: 22 a 26 de fevereiro

Site: Prefeitura de Rio Branco

Taxa: de R$ 30 a R$ 60 Prefeitura de Pedra Preta (seletivo)

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Cargos: Monitor, Motorista, Professor de Ciências Biológicas, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor Educação Infantil e de Ensino Fundamental até o 5º ano, Agente Administrativo, Agente de Vigilância, Contínua/Merendeira, Auxiliar/Cuidador, Agente de Administrativo/Recepção, Agente de Vigilância Sanitária, Auxiliar de Saúde Bucal, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Odontólogo, Bioquímico/Farmacêutico, Médico de PSF, Médico Plantonista, Técnico de Laboratório, Técnico em Radiologia, Técnico em Saúde Bucal, Auxiliar de Obras e Serviços Urbanos, Mecânico de Máquinas Pesadas, Operador de Motoniveladora, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Máquinas Pesadas/PC, Técnico em Edificações, Técnico em Topografia, Almoxarife, Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente Social, Fiscal de Tributos, Médico Veterinário, Nutricionista, Técnico em Contabilidade e Psicólogo.

Salário: até R$ 22.250,51

Inscrições: 22 a 26 de fevereiro

Site: W2 Consultores

Taxa: gratuita Prefeitura e Câmara de Novo Mundo (concurso)

Escolaridade: todos os níveis de escolaridade

Cargos: Advogado, Bioquímico/Farmacêutico, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Médico Clínico Geral, Nutricionista, Professor em Pedagogia, Professor de Pedagogia ou História, Professor de Educação Física, Psicólogo, Agente Administrativo, Fiscal de Tributos, Recepcionista, Técnico em Enfermagem, Merendeira, Motorista, Motorista de Ambulância, Motorista de Caminhão, Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas e Zeladora.

Salário: R$ 1.045,00 e R$ 7.723,42

Inscrições: até 20 de fevereiro

Site: Prefeitura de Novo Mundo

Taxa: de R$ 50 a R$ 100 Prefeitura de Guarantã do Norte (seletivo)

Escolaridade: fundamental e superior

Cargos: professor, nutricionista, agente de serviços gerais e motorista escolar.

Salário: até R$ 4.090,38

Inscrições: até 20 de fevereiro

Site: Prefeitura de Guarantã do Norte

Taxa: gratuita

