Cidade 16/02/2021 18:34 Márcia Oliveira | Assessoria de Imprensa da DPMT Núcleo de Defesa do Consumidor seleciona estagiário de pós-graduação em contabilidade O Núcleo de Defesa do Consumidor de Cuiabá (Nudecon) contrata estagiário de pós-graduação, formado em contabilidade, para atuar na análise de contratos e execução de cálculos judiciais. Os interessados devem enviar currículos para o e-mail: carlossouza@dp.mt.gov.br com o assunto: "Seleção Simplificada de Estágio", até sexta-feira (19/2). A carga horária do estágio é de seis horas diárias e a remuneração total é de R$ 2 mil, considerando a bolsa no valor de R$ 1,8 mil e auxílio transporte de R$ 200. O selecionado para a vaga atuará em teletrabalho até que o atendimento presencial retorne. E ao retornar, trabalhará no prédio do Nudecon, na avenida Rubens de Mendonça, 2368, bairro: Bosque da Saúde, edifício Top Tower, térreo. O Nudecon é coordenado pelo defensor público Carlos Eduardo Freitas de Souza, que fará a seleção para a vaga por meio de entrevistas.

