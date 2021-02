Cidade 17/02/2021 17:14 Jady Eduarda Alves I PCI Concursos IFMT: Processo Seletivo para professores substitutos tem edital divulgado Foto: Reprodução Por meio de Processo Seletivo Simplificado, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) divulga oito vagas para professores substitutos nas áreas de agronomia (1); química (1); física (1); filosofia (1); pedagogia (1); biologia (1) e alimentos (2), que tenham ensino superior. Vale ressaltar que uma das oportunidades ofertadas é destinada à profissional que se enquadre nos requisitos especificados no edital. A jornada de trabalho a ser cumprida é de 20 e 40 horas semanais e o salário base mensal ofertado varia de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, já acrescido de retribuição por titulação, mais auxílio-alimentação e auxílio-transporte (quando houver transporte coletivo na cidade). Os profissionais contratados atuarão nos campi de Alta Floresta, Avançado Diamantino, Cáceres, Primavera do Leste, São Vicente e Sorriso. Inscrição e seleção Os interessados poderão se inscrever no período de 15 até às 23h59 do dia 28 de fevereiro de 2021, exclusivamente via internet, no site do Instituto Federal. O valor da taxa a ser paga é de R$ 50,00. Vale ressaltar que os pedidos de isenção deverão ser entregues até às 23h59 do dia 17 de fevereiro de 2021, no e-mail proen.dpi@ifmt.edu.br. Para selecionar os candidatos, serão realizadas as seguintes etapas: exame de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório, avaliação de títulos acadêmicos, e experiência docente, ambas de caráter meramente classificatório. Em caso de empate, a preferência será dada ao candidato que tiver maior idade. O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12 meses, contados a partir da publicação de homologação do resultado final, sem possibilidade de prorrogação.

