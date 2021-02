Cidade 17/02/2021 17:31 Recurso para manutenção de escolas em 2021 é liberado pela Seduc-MT Pedido deve ser feito pela própria unidade escolar para pequenas intervenções e repasse pode chegar a R$ 33 mil A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) começou a liberar este mês os recursos descentralizados de 2021 para que as escolas façam manutenções preventivas e corretivas. Seis unidades já receberam as verbas solicitadas este ano, totalizando repasse de R$ 165.954,81. As próprias escolas devem fazer o pedido à Seduc e ficam responsáveis pelas intervenções. No último ano, a secretaria investiu R$ 2,05 milhões na manutenção de 72 escolas, em 45 municípios. Cada unidade tem direito de solicitar o recurso descentralizado a cada seis meses e o valor máximo de cada parcela é de R$ 33 mil. Este ano já foram beneficiadas escolas de Campo Verde, Nobres, Poconé, Primavera do Leste, Tangará da Serra e Várzea Grande. Secretário de Estado de Educação, Alan Porto enfatiza que todas as escolas podem solicitar este recurso para pequenas intervenções que visam garantir um ambiente com mais qualidade. “Além dos recursos para reformas e construção de novas escolas, temos esta opção do recurso descentralizado, que tem a liberação mais ágil, pois visa justamente atender as demandas mais urgentes”. Telhado, piso, pintura A Escola Estadual Jada Torres, de Tangará da Serra, recebeu R$ 32.997,80 que serão investidos na recolocação de piso cerâmico nas oito salas de aula existentes. A direção da escola destacou que o piso está muito danificado porque, desde a construção do prédio, em 1990, não foi trocado. A Escola Manoel Correa de Almeida, em Várzea Grande, também vai receber quase que a verba máxima, R$ 32.838,50. Os recursos serão utilizados para a troca do telhado, que ainda é original. A escola foi inaugurada em 1983 e, durante todo este tempo, foram feitas apenas manutenções paliativas. A direção da unidade explica que são comuns os episódios de goteiras, infiltrações e alagamentos dentro das salas, o que também gera constantes manutenções nas instalações elétricas, forros, umidade causando a deteriorização da mobília e equipamentos elétricos e, em casos mais graves, impedem que atividades sejam realizadas naquele ambiente. Para a Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho, de Campo Verde, são mais R$ 31.127,00 de verbas, também para fazer a troca do telhado. Na justificativa, a direção afirma que “chove muito dentro das salas de aulas, as telhas são muito antigas e quebram com facilidade”. Em Poconé, a beneficiada foi a Escola Estadual Antônio João Ribeiro. Os investimentos de R$ 29.383,21 serão para a troca do piso de duas salas de aulas, do banheiro, cozinha e corredores. Outros R$ 27.124,50 foram liberados para a Escola Estadual Nilo Póvoas, localizada em Nobres. A solicitação foi para revitalizar e reorganizar o prédio, garantindo um ambiente limpo e agradável para o atendimento da comunidade escolar. “Em tempos de pandemia, a pintura também colaborará para facilitar a limpeza dos espaços físicos da escola e assim diminuindo as possibilidades de contágio”, justifica a unidade. Também teve verba liberada este ano a Escola Estadual João Ribeiro Vilela, de Primavera do Leste. São R$ 12.483,80 para realizar obras de adequação do pátio, melhorando o ambiente da quadra esportiva. Para solicitar recursos Para conseguir a liberação dos recursos, todas as unidades fizeram a solicitação via sistema SigEduca, módulo de Gestão de Estrutura Escolar (GEE), no site da Seduc (www.seduc.mt.gov.br). A escola precisa enviar um requerimento apontando os motivos e justificativa pelos quais necessita do recurso. São necessários três orçamentos dos materiais e ou serviços a serem realizados. O responsável também tem que inserir fotos que comprovem a necessidade do recurso, entre outras determinações. Entre os serviços que podem ser feitos com este recurso está a manutenção de cozinhas e banheiros, as chamadas áreas molhadas. Também pode ser utilizado para adequação ou substituição pontuais de forro e pendurais, reparos pontuais no revestimento cerâmico, parte elétrica e hidráulica, em muros, cercas, alambrados, além revitalização da pintura, entre outros. Mais informações Telefone (65) 99669-6787 (WhatsApp) ou pelo e-mail recurso.descentralizado@educacao.mt.gov.br

