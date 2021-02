Azul anuncia retorno das operações em Ji-Paraná e Cacoal, no estado de Rondônia

A partir de 03 de maio e 02 de agosto, Ji-Paraná e Cacoal, respectivamente, voltarão a receber aeronaves da Azul. Com a previsão da conclusão das obras de melhoria nos aeroportos das cidades, a companhia anuncia o planejamento de operar um voo diário para cada destino com frequências para o Aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. As passagens para os voos, que seguirão os protocolos sanitários adotados pela empresa desde o início da pandemia, estarão disponíveis para compra em todos os canais oficiais da Azul a partir do próximo sábado (20).

Voando a bordo das aeronaves Embraer 195 E1, para 118 lugares, os Clientes de Ji-Paraná e Cacoal poderão se conectar para outros 24 destinos nacionais com uma conexão na capital mato-grossense. De lá, a empresa oferta ligações com Santos Dumont, no Rio, Brasília, Guarulhos e Campinas, em São Paulo, Campo Grande, Porto Velho e destinos no próprio estado do Mato Grosso com a Azul e Azul Conecta, como Alta Floresta, Sorriso, Sinop, Juína, Água Boa e São Felix do Araguaia.

"A retomada nestas cidades vai reconectar o interior do estado de Rondônia com toda a malha doméstica e internacional da Azul, reativando o fluxo turístico e econômico de toda a região. Esperamos que os prazos que estabelecemos sejam suficientes para a conclusão dos processos de certificação do IFR, cercas operacionais e outras obras que são determinantes para o nosso retorno. Temos expectativa de que o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia consiga honrar esses prazos, permitindo o acesso da sociedade de Ji-Paraná e Cacoal ao transporte aéreo com maior qualidade, uma vez que essas melhorias na infraestrutura dos aeroportos vão ajudar a garantir a regularidade de nossas operações", pontua Vitor Silva, gerente de Planejamento de Malha da Azul.