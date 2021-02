Cidade 19/02/2021 05:45 Fernanda Nazário SES-MT Alta Floresta, Sinop, Sorriso e mais 6 municípios estão com risco moderado de contaminação pela Covid-19 Foto: Tchélo Figueiredo A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) divulgou, nesta quinta-feira (18.02), o Boletim Informativo n° 347 com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso. O documento mostra, a partir da página 9, que o município de Nova Xavantina continua na classificação de risco “alto” para o coronavírus. A cidade está há 11 dias nesta categoria. Ainda de acordo com informações do Boletim, nove municípios estão classificados com risco "moderado” para a Covid-19. São eles: Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande, Primavera do Leste, Sorriso, Sinop, Barra do Garças, Alta Floresta e Nova Mutum. Outros 131 municípios estão na classificação “baixo”, indicado pela cor verde. O sistema de classificação que aponta o nível de risco é definido por cores: muito alto (vermelho), alto (laranja), moderado (amarelo) e baixo (verde). De acordo com a definição dos riscos, é necessária a adoção de medidas restritivas para o controle da propagação do coronavírus nas cidades. Os indicadores de classificação de risco são atualizados duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, e os resultados são divulgados nos Boletins Informativos da SES. Recomendações aos municípios Por meio do Decreto Estadual nº 522, de 12 de junho de 2020, o Governo de Mato Grosso faz diversas recomendações aos municípios classificados com risco baixo, moderado, alto e muito alto de contaminação pelo coronavírus. As orientações para os municípios classificados como risco baixo são: evitar circulação de pessoas pertencentes ao grupo de risco, conforme definição do Ministério da Saúde; isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de Covid-19 e quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para de Covid-19, entre outras. Para os municípios classificados com o risco moderado de contaminação pelo vírus, o Governo recomenda a implementação e manutenção de todas as medidas previstas para o nível de risco baixo, além de quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de risco definidos pelas autoridades sanitárias; suspensão de aulas em escolas e universidades. Já para os municípios classificados com alto risco de contaminação pela doença, as recomendações anteriores são mantidas e acrescentadas novas orientações como: proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração; proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos e adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória.

Voltar + Cidade