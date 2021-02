Cidade 19/02/2021 19:23 Nova UBS deve ser entregue em outubro e cobertura na atenção básica aproxima dos 90% em Primavera do Leste Os moradores do Poncho Verde III, Vertente das Águas e São Cristóvão devem receber até outubro uma nova Unidade Básica de Saúde. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (19) pelo prefeito Leonardo Bortolin (MDB). Com um investimento de R$ 692.403,68 – Com a entrega dessa nova, chegará próximo aos 90% (88%) de cobertura na atenção básica, superando a média nacional (63,87%) e a estadual (71,03%). “Quando fortalecemos a cobertura básica, desafogamos as três unidades de urgência e emergência e garantimos mais qualidade de vida aos moradores, trabalhando de forma preventiva. E essa é a nossa 8ª unidade que entregamos à cidade em menos de três anos. Na gestão passada duplicamos a quantidade de UBS, de 8 para 16. Agora, com essa nova, atingiremos quase 90% de cobertura, superando média estadual e nacional”, pontua o prefeito Leonardo Bortolin. Hoje Primavera do Leste conta com 16 UBS e vale destacar que são nelas que a população tem acesso a grande parte dos remédios gratuitos e vacinas que precisa. Elas funcionam como espaços onde os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) recebem atendimento médico para diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde mais corriqueiros. Com uma área total de 331,14 m², o novo local contará com consultórios médico, odontológico e de enfermagem, sala de curativos, de multiuso, de procedimentos e também de vacinas. Cerca de 4 mil moradores da região serão beneficiados com a nova UBS. "Ter uma unidade próxima de onde moramos facilita muito pois não será preciso nos deslocarmos para outros bairros ou para o centro. Estamos muito satisfeitos e só temos a agradecer ao prefeito Léo Bortolin por ter, em sua gestão, foco na saúde e qualidade de vida", diz Priscilla Amigo, moradora do São Cristóvão.

