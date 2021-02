Cidade 20/02/2021 07:07 Assessoria de Imprensa Apiacás: Comitê do Covid-19 decide manter toque de recolher Foto: Divulgação Na tarde dessa quinta-feira (18) foi realizada na Câmara de Vereadores uma reunião com os membros do Comitê de Enfretamento a Covid-19. A reunião contou com a presença do prefeito Júlio César (MDB), da vice-prefeita e secretária municipal de saúde Fabiana Pessoa, da coordenadora de vigilância em saúde Enfermeira Josiane Gonçalves, dos vereadores Neto, Miro, Zezinho e Wellington, servidores públicos e do policial militar De Paula. A secretária de saúde comentou aos presentes que o município ainda tem apresentado uma crescente de casos de Covid-19. “Hoje fechamos nosso boletim epidemiológico com 51 casos ativos da doença, sabemos que esse vírus não é brincadeira e tem alta transmissibilidade, nosso município já registrou duas mortes e não queremos que mais vidas sejam perdidas. Por isso, por consenso decidimos em manter o toque de recolher que é a partir das 22 horas, além da obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento social e o uso de álcool em gel. O Poder Público vem fazendo a sua parte, não deixando faltar medicamentos, insumos e exames, mais a população precisa fazer a sua parte. Muitas pessoas perderam o medo do vírus e terminam banalizando a doença, promovendo festas particulares entre amigos e tendo aglomerações em alguns estabelecimentos comerciais. Dessa forma, mais uma vez peço a colaboração da população. Vamos nos cuidar e cuidar de quem amamos”. Diz a secretária. O prefeito Júlio destacou sua preocupação durante a reunião, onde o mesmo lembrou que não esta fácil fazer as aquisições de medicamentos para o tratamento da covid-19 e os recursos já estão acabando. “Estamos em uma luta, onde todos devem fazer a sua parte. Hoje não está sendo fácil fazer a aquisições de medicamentos, pois o valor tem aumentado em até 300% e os nossos recursos para combater o coronavírus está terminando. Precisamos nesse momento que cada um faça a sua parte, evitando aglomerações, mantendo o distanciamento social e o uso de máscara que é obrigatório. Um novo Decreto entrará em vigor a partir de sexta-feira (19/02) onde o toque de recolher continua às 22 horas e a equipe da Vigilância em Saúde juntamente com a Policia Militar estarão trabalhando em conjunto para que as pessoas e proprietários de comércios venham obedecer ao decreto”. Ressalta o prefeito. A Enfermeira Josiane apresentou o cenário da COVID-19 na Região e reforçou a importância das medidas restritivas para que seja evitado o colapso da Saúde pública.

