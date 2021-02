Cidade 23/02/2021 18:53 Assessoria de Imprensa Prefeitura de Primavera do Leste anuncia construção de nova praça e revitalização de Ecoponto A população poderá aproveitar uma área de 5.700 m² equipada com Academia da Terceira Idade, playgroung e arborização Fotos: Diego Eifler Um novo espaço de lazer, numa área de 5.700 m² com infraestrutura moderna que irá oferecer espaços para atividade física, diversão e qualidade de vida para toda a família primaverense. Assim será a nova praça do bairro Bela Vista, em Primavera do Leste. O anúncio da construção foi feito nesta terça-feira (23) pelo prefeito Leonardo Bortolin (MDB), que confirmou ainda a revitalização do Ecoponto, no mesmo local. O projeto, com o orçamento inicial de R$ 526. 604, 31, prevê a instalação de playground para as crianças e de uma ATI - Academia da Terceira Idade, com equipamentos desenvolvidos para atividades leves e de baixo impacto, que alongam e fortalecem a musculatura. Assim, os idosos serão incentivados a praticar exercícios físicos e abandonar o sedentarismo. Além disso, a calçada no entorno da praça terá 2,5 metros de largura que irá permitir à população a prática de caminhadas ao ar livre. "E vale lembrar que a atividade física só traz benefícios para a saúde da população, ainda mais nesse período de pandemia que estamos enfrentando. Como prefeito, é uma satisfação enorme poder entregar mais uma praça para o cidadão primaverense", destaca o prefeito Leonardo Bortolin. Para o bem-estar da população, o projeto também prevê paisagismo com diferentes espécies de árvores como flamboyant, oiti e os três tipos de ipê-branco, amarelo e roxo, para garantir o colorido durante a primavera. O prazo previsto para a entrega da obra da praça do bairro Bela Vista é de 150 dias. REVITALIZAÇÃO DO ECO PONTO Outro destaque anunciado pelo Prefeito Leonardo Bortolin é o início da obra de revitalização do Ecoponto do bairro Bela Vista, com orçamento de R$ 65.000,00 e conclusão prevista para 60 dias. O projeto será pago, inicialmente, com recursos do município, porém, 100% do valor investido será reembolsado pelo Fundo do Meio Ambiente da Promotoria de Justiça de Primavera do Leste, conforme foi estabelecido no TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. A revitalização do Ecoponto 01 - Bela Vista é um projeto importante para a política pública de proteção e preservação do meio ambiente. Além de estimular a população a desenvolver o comportamento e consciência sustentáveis. Por mês, a instalação recebe em média 10 toneladas de material reciclável como madeira, plástico e resíduos da construção civil. O Ecoponto não recebe lixo úmido.

