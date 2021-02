Comarca de Nova Monte Verde prorroga inscrições para conciliadores

As inscrições do processo seletivo para cadastro de reserva e credenciamento de um conciliador da Comarca de Nova Monte Verde (181 km de Alta Floresta) foram prorrogadas até o dia 10 de março de 2021. A determinação consta no Edital n. 02/2021/DF/NMV, assinada pelo juiz-diretor do Foro, Dante Rodrigo Aranha da Silva.

O magistrado considerou que, por medida de segurança para diminuir o risco de contaminação pelo novo Coronavírus, a comarca precisou suspender, até o dia 1º de março, o expediente presencial em diversos setores, inclusive no Protocolo do Fórum de Nova Monte Verde, onde são recebidas as inscrições.

O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de conciliador do Juizado Especial Cível e Criminal, Vara Única e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca.

Interessados devem se habilitar, mediante prévia inscrição, para prova de múltipla escolha. As inscrições continuam sendo realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, por meio do Setor de Protocolo do Fórum da Comarca de Nova Monte Verde, no endereço Rua Rondonópolis, nº. 40, Centro, no período de 08 a 26 de fevereiro de 2021, das 13h às 19h, mediante preenchimento do formulário constante do Anexo I, disponibilizado no site do Tribunal (www.tjmt.jus.br – serviços – credenciamento).

O prazo para disponibilizar, a lista com as inscrições preliminarmente deferidas, no átrio do Fórum da Comarca e no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br/servicos/credenciamento, tambpem foi prorrogado para o dia 19 de março de 2021.

O edital ainda designa nova data provável para a aplicação da Prova Objetiva, no dia 25 de abril de 2021, nas dependências da Escola Municipal Roberto José Ferreira, localizada na Avenida Manoel Rodrigues de Souza, Centro, Nova Monte Verde – MT.

Os demais dispositivos do Edital nº. 01/2021/DF/NMV (DJE – Edição nº 10912/2021) permanecem inalterados.

Confira a Portarias n. 02/2021 AQUI.