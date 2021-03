MPT e Justiça do Trabalho destinam valores para inclusão de alunos autistas em Rondonópolis

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) e a Justiça do Trabalho destinaram cerca de R$ 4 mil para o projeto “Comunicação Aumentativa Alternativa Suplementar", apresentado pela Escola Municipal (EMEB) Frei Milton Marques da Silva, de Rondonópolis, para a aquisição de tablets e fones de ouvido que serão utilizados para o atendimento de alunos com diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA).

Com a destinação, serão beneficiados 15 alunos, de seis a dez anos de idade. Treze estão regularmente matriculados na EMEB Frei Milton e dois no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Mãe Margarida. O projeto tem como objetivo facilitar a comunicação dos alunos da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e promover acessibilidade dentro do ambiente escolar.

Todos os professores passarão por orientação e acompanhamento contínuo. Os trabalhos serão divididos em duas partes: a primeira, com a acessibilidade em sala aos conteúdos; a segunda, com foco no desenvolvimento integral do educando. Além da orientação dada aos professores de sala comum e de sala de recursos, os alunos serão supervisionados por estagiários que acompanharão as atividades no ambiente escolar.

Segundo a procuradora do MPT Louise Monteiro Gagini, “a contemplação do projeto viabilizará a implementação da inclusão de crianças com deficiência, garantindo-lhes acesso aos meios necessários para o processo de ensino e aprendizagem, conforme preconiza o art. 27 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), e assegurando um sistema educacional inclusivo, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.”

ACPCiv 0001278-79.2018.5.23.0021