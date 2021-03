Cidade 04/03/2021 19:15 www.gazetaregional.com Tribunal do Júri de Alta Floresta leva nome do ex-deputado de Goioerê Jayme Carvalho Reconhecendo o valoroso trabalho prestado à classe da advocacia matogrossense, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou resolução denominando o espaço físico do Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta, como “Tribunal do Júri Jayme Rodrigues de Carvalho”. “Dr. Jayme” como era mais conhecido, entra para a história como o advogado mais atuante no Tribunal do Júri no Estado de Mato Grosso, sempre agindo com destemor, com oratória impecável e extremamente dedicado enquanto defendia. Ex-deputado por Goioerê, ‘Dr Jayme’ se mudou para o Mato Grosso na década de 1980, estado em que também fez história, ao protagonizar, ao lado do filho Jayminho – também advogado – absolvições espetaculares. As sessões de júri em que atuava sempre eram marcadas por muita emoção e debates acalorados, com final feliz para o réu, que na maioria das vezes, era absolvido com placar de 7 x 0. ‘Dr Jayme’ foi um mito, um mestre das tribunas, que fez júris e encantou tribunais em várias regiões do país, atuado em praticamente todos os estados brasileiros. Com a homenagem recebida do Tribunal de Justiça, toda a advocacia se sente homenageada, pois ‘Dr Jayme’ é um expoente que definitivamente saiu da vida para entrar na história. (Colaborou: MãozinhaNews).

