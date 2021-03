Cidade 07/03/2021 09:57 Eliza Gund I Nativa News Câmara de Vereadores de Nova Monte Verde suspende atendimento ao público por causa do Coronavírus Foto: Reprodução A Câmara de Vereadores de Nova Monte Verde publicou uma portaria suspendendo atendimentos externos até o dia 10 de março. A medida vem de encontro com o decreto do Estado de Mato Grosso, visando a contenção da propagação do novo coronavírus.

A portaria de n° 016/2021, assinada pelo presidente da Casa de Leis, Eder Fernandes, trás uma escala de funcionários para atendimento interno, suspendendo a sessão ordinária de segunda-feira (08). A medida, segundo o presidente, se deu após um dos vereadores testar positivo para a covid-19 e outros apresentarem sintomas aguardando resultado do teste.

No dia 10 de março os trabalhos retomam normalmente.

