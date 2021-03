Cidade 10/03/2021 06:21 Lindomar Leal/Assessoria Comitiva percorre cerca de 200 quilômetros vistoriando estradas e postos de saúde na região sul Vereadores, prefeito e secretário de infraestrutura verificam condições das estruturas das unidades de saúde e condições da malha viária e de pontes e bueiros da Pista do Cabeça, Jacamim e vicinais de todos os setores Foto: Divulgação Uma comitiva formada pelo prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, os vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, presidente da Câmara Municipal, Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos) e o secretário de infraestrutura e serviços urbanos, Roberto Patel, percorreu aproximadamente 200 quilômetros por estradas vicinais da Região Sul na última quarta-feira (3), com o objetivo de verificar as condições da malha viária e das estruturas físicas dos postos de saúde. Na Pista do Cabeça e no Assentamento Jacamim, a comitiva se reuniu com os presidentes das associações dos dois setores para tratar sobre as demandas da região. Já no Setor Sul, um dos maiores do município com uma extensa malha viária, a comitiva percorreu as estradas vicinais Terceira Sul, Quarta Sul, Quinta Sul, Estrada 28 e Estrada do Ermelindo, com o propósito de vistoriar as condições de trafegabilidade e de pontes e bueiros. Em toda a região foram identificados pelo menos 15 bueiros danificados e 10 pontes de madeira com problemas e sem condições de passagem de veículos. Nos últimos dois meses, a Secretaria de Infraestrutura recuperou três pontes grandes na região da Pista do Cabeça. Pelo plano e ação, a partir desta segunda-feira (8) a equipe de pontes irá acampar na Comunidade Santa Lúcia para iniciar os trabalhos de recuperação das demais pontes e bueiros com problemas.

Voltar + Cidade