Águas Alta Floresta leva mais saúde e qualidade de vida para a população

Concessionária, responsável pelos serviços de água e esgoto, trabalha na evolução dos índices de saneamento do município.

No mês em que se comemora o Dia Mundial da Água, a Águas Alta Floresta, empresa do Grupo Iguá, reforçou seu compromisso com a comunidade em prol da saúde e qualidade de vida. Na última quarta-feira, 10 de março, durante visita institucional ao prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, foi apresentado o panorama da companhia com o foco no saneamento básico. Também participaram do encontro o presidente da Iguá Saneamento, Carlos Brandão e a diretora executiva de Assuntos Regulatórios e Institucionais, Talita Caliman.

“O que torna o setor de saneamento único é o seu papel central na preservação de vidas, na redução da desigualdade social e no cuidado com o meio ambiente. Segundo a ONU, para cada real investido em saneamento, são economizados quatro reais em saúde pública, por conta da diminuição de doenças de veiculação hídrica, como a diarreia e as hepatites. Segundo pesquisas, os impactos positivos também ocorrem na produtividade do trabalhador e no aumento do aprendizado escolar das crianças”, explica, o presidente da Iguá, Carlos Brandão.

Três anos de realizações – Desde o início, em 2017, a Águas Alta Floresta, responsável pela distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto do município, empreende melhorias nos serviços prestados, tais como a implantação de georreferenciamento e modelagem hidráulica dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, modernização e ampliação das estruturas de saneamento além de aquisição de novos equipamentos. Estes avanços fortalecem o compromisso da unidade com a eficiência, segurança e qualidade.

Perceber e encantar o cliente - Um diferencial da Águas Alta Floresta e de sua controladora Iguá Saneamento, é sua agenda de relacionamento com o cliente, um de seus pilares estratégicos. Seus colaboradores são motivados a executar todas as atividades com um objetivo: perceber e atender com excelência os clientes da companhia. “No setor de saneamento básico, muitas vezes as empresas se restringem ao cumprimento de metas contratuais e à execução de obras, enquanto os clientes acabam despersonalizados. Entender as pessoas e suas necessidades específicas não é mais uma tendência, mas sim a realidade de empresas que queiram ter sucesso e serem reconhecidas”, acrescenta Nilza Marques Fernandes, diretora geral da Águas Alta Floresta.

Com o uso da tecnologia, a Águas Alta Floresta busca facilitar a vida do cliente. No Digi Iguá, plataforma on-line, é possível: o pagamento de contas de água com cartão de crédito, geração do código de barras da fatura, emissão de segunda via de fatura, entre outros serviços.

Sustentabilidade - A sustentabilidade é um pilar que permeia todas as operações da Iguá. A Águas Alta Floresta atua na captação, tratamento e distribuição de água, que abastece todo o município e beneficia mais de 51 mil pessoas, assim como realiza o tratamento de esgoto, o que traz inúmeros benefícios para saúde da comunidade. Além da prestação do serviço, a empresa atua junto à comunidade com ações que repercutem em benefícios sociais e ambientais, como o plantio de árvores, além da estruturação de projetos em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, com a doação de sabonetes para pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de outras ações que serão desenvolvidas junto com órgão.

Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil.

Sobre a Iguá Saneamento - A Iguá é uma companhia de saneamento, controlada pela IG4 Capital, que atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná – por meio de 18 operações que, somadas, beneficiam cerca de 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país.

Em 2020, a Iguá aderiu à Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. A empresa, por meio da controlada ESAP, conquistou o CX Prêmio Experiência do Cliente 2020, na categoria História de destaque, com o relato do encantamento de uma cliente residente em Palestina (SP).

A Iguá também foi eleita, em 2019, e pelo terceiro ano consecutivo, uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água.