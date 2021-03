Cidade 12/03/2021 04:28 Assessoria de Imprensa Alta Floresta: Vereadora cobra reparos na cobertura externa da Unidade de Saúde do Vila Nova Vereadora levou o prefeito Chico Gamba até a unidade de saúde para mostrar a situação que os pacientes passam enquanto aguardam a abertura da unidade para serem atendidos Foto: Divulgação A vereadora Leonice Klaus dos Santos (PDT) esteve recentemente com o prefeito Valdemar Gamba (PSDB) e a primeira dama Vilma Boaro Gamba na Unidade Básica de Saúde da Família Ezequiel Martins da Silva, localizada na Rua Ribeirão Preto, no bairro Vila Nova, para verificar as condições da unidade e cobrar do gestor os reparos necessários para resolver o problema da cobertura exterior. A vereadora havia procurado a Secretaria Municipal de Saúde no dia anterior e cobrado os reparos necessários na estrutura, e aproveitou a presença do prefeito para reforçar a cobrança explicando que os moradores chegam cedo e ficam expostos a chuva e ao sol até a abertura da unidade. “Em visita ao posto com o nosso Prefeito buscamos resolver o problema, então, acreditamos que até final da semana será resolvido”, disse a Vereadora.

