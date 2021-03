Cidade 13/03/2021 15:32 Operação Dispersão IV fecha aniversário com show ao vivo em Sorriso Suspeita identificada como organizadora do evento se negou a assinar a notificação do Procon e teve que ser encaminhada à Delegacia por desobediência A Polícia Militar encerrou um aniversário com cerca de 40 pessoas em Sorriso (398 km de Cuiabá), na noite desta sexta-feira (12.03), e conduziu uma mulher de 39 anos à Delegacia, que seria responsável por promover o evento. A festa foi realizada em uma propriedade rural e contou até com show ao vivo. De acordo com a ocorrência, a equipe da PM que atua na Operação Dispersão IV recebeu uma denúncia por volta das 21h. Segundo os policiais, no local haviam muitas pessoas aglomeradas, dançando e sem usar máscara de proteção individual. Com a aproximação da viatura, os participantes da festa tentaram se esconder atrás de uma residência. Todos foram encontrados pela PM e orientados a irem para suas casas, conforme orientações dos decretos estadual e municipal sobre as medidas de prevenção à Covid-19. A suspeita identificada como organizadora do evento alegou que a festa era particular para comemorar o aniversário de sua filha. Notificada pelo Procon, ela questionou a legitimidade da ação e tentou convencer os policiais a mudar os dados da ocorrência, descrevendo que haviam menos pessoas no local. A mulher se negou, ainda, a assinar o documento do Procon e teve de ser encaminhada pelos policiais para a Delegacia por desobediência. A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil e aos demais órgãos competentes.

Voltar + Cidade