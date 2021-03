Cidade 13/03/2021 17:10 Thalyta Amaral/Gazeta Digital MT tem a 5ª maior taxa de mortalidade de covid no país Luiz Leite Dados do Ministério da Saúde mostram que Mato Grosso está em quinto lugar no ranking de mortalidade da covid-19. De cada mil mortes no estado, 173,9 são em decorrência da covid-19. Mato Grosso fica atrás apenas do Amazonas (274,8 a cada mil mortes), Roraima (198,6), Rio de Janeiro (196,3) e Rondônia (182,3). E, segundo o ranking, tem uma mortalidade muito maior do que em estados mais populosos, como São Paulo, onde de cada mil mortes registradas, 136,3 são por causa do novo coronavírus. Além da mortalidade, a incidência da doença também é alta no estado. De cada 100 mil habitantes, 7.596,3 já foram diagnosticados com a doença, o que representa a seta maior taxa entre os estados. A maior incidência da covid-19 ocorre em Santa Catarina, onde de 100 mil moradores, 9.936,8 já testaram positivo para o novo coronavírus. No entanto, o estado sulista tem uma mortalidade bem menor que Mato Grosso, com 115,5 mortes por covid-19 de cada mil óbitos.

