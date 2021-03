Operação da PF investiga pagamento de propina para servidores em prefeitura de MT

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (15/03) a Operação Esquema Novo, com o objetivo de combater desvios de recursos públicos praticados em detrimento da Prefeitura Municipal de Rio Branco / MT.



A investigação, que contou com a colaboração do Ministério Público Estadual, aponta indícios de autoria e materialidade dos crimes de responsabilidade dos prefeitos, artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, de corrupção passiva previsto no artigo 317 do Código Penal e de corrupção ativa previsto no artigo 333 do Código Penal.



Os policiais federais cumprem mandados judiciais na Prefeitura do respectivo município, bem como em endereços de pessoas físicas e jurídicas ligadas aos fatos criminosos, em especial servidores públicos e particulares.



O inquérito policial apurou que mais da metade dos valores inicialmente contratados com a Prefeitura para execução de obras no município eram repassados da empresa contratante para contas pessoais de servidores públicos municipais.



Para além da sangria causada aos cofres públicos, o esquema criminoso contava também com aditamentos contratuais objetivando aumentar o valor final da obra.



Na ação de hoje, a PF visa angariar provas relacionadas aos crimes cometidos, além de apreender bens e valores obtidos com a prática delitiva objetivando, em especial, o ressarcimento ao erário.