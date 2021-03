Cidade 15/03/2021 10:14 Nativa News com Assessoria de Comunicação Prefeitura de Apiacás realiza serviços de patrolamento em pontos críticos das estradas rurais Foto: Divulgação As fortes chuvas que têm caído sobre Apiacás nos últimos dias estão provocando grandes estragos nas estradas rurais do município. A equipe da Secretaria Municipal de Obras não tem medido esforços para solucionar todos os problemas em relação aos pontos críticos. Segundo o secretário de obras o Filho, vários pontos já foram solucionados e outros estão recebendo os serviços. “Nossa equipe está empenhada em solucionar os problemas das estradas e não deixar nenhuma intransitável estamos atendendo primeiro as que possuem maior fluxo de veículos e as nossas MTs. Conforme a chuva vai dando uma trégua vamos trabalhando na recuperação de pontes, construções de bueiros e cascalhamento dos pontos críticos”. Diz o secretário. O prefeito Júlio César, pede para a população que tenham paciência, pois a equipe está trabalhando dia e noite para manter as estradas em boas condições de trafegabilidade. “A equipe da Secretaria Municipal Obras não tem medido esforços para atender a todos e solucionar os problemas que vem ocorrendo devido o período chuvoso. Muitas pontes estão sendo recuperadas, bueiros estão sendo feitos e várias estradas estão recebendo o cascalhamento. Todos nós sabemos que Apiacás possui mais de 2 mil quilômetros de estradas e com esse período de chuva intensa, a equipe da obras tem se desdobrados para atender todos os pontos críticos. Peço que a nossa população principalmente da zona rural que tenham um pouco de paciência, pois os serviços estão sendo realizado conforme a estiagem e posso garantir que nenhum lugar ficará interditado se depender da equipe da obras”. Afirma o prefeito.

Voltar + Cidade