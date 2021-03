Cidade 16/03/2021 07:06 Jessica Bachega - Gazeta Digital VEJA QUAIS PREFEITURAS: Seletivos e concursos têm vagas que pagam mais de R$ 18 mil Instituições de Mato Grosso estão com inscrições abertas para processos seletivos em Mato Grosso. Os salários chegam a R$18.994. Confira oportunidades: Prefeitura de Cotriguaçu

Escolaridade: todas

Cargo: Agente de Manutenção e Conservação - Motorista Grande Porte; Agente de Manutenção e Conservação - Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora; Agente de Manutenção e Conservação - Operador de Máquinas Pesadas - Escavadeira Hidráulica; Agente de Manutenção e Conservação - Operador de Máquinas Pesadas - Pá Carregadeira; Agente de Manutenção e Conservação - Operador de Máquinas Pesadas - Trator de Esteiras; Agente de Serviço de Saúde - Limpeza (1); Agente de Serviço de Saúde - Limpeza/Cozinha (2); Agente de Vigilância; Agente Operacional - Motorista de Veículo Pequeno; Agente Público - Auxiliar de Serviços Gerais; Agente Comunitário de Saúde (3); Motorista de Transporte Escolar; Auxiliar de Consultório Odontológico (1); Motorista (Ambulância/Samu ou Veículo Leve/Camionete) (4); Auxiliar Administrativo (5); Agente Administrativo; Técnico em Enfermagem (13); Técnico em Vigilância Sanitária/Ambiental/Agente Epidemiológico Covid; Técnico em Radiologia (2); Orientador Social; Assistente Social; Enfermeiro (9); Farmacêutico/Bioquímico; Odontólogo (1); Engenheiro Civil; Médico Veterinário

Salário: R$ 1.100,00 a R$ 3.721,68

Inscrição: 18 a 31 de março

Site: SOS Assessoria

Taxa: R$ 20,00 a R$ 50,00 Prefeitura de Sapezal (seletivo)

Escolaridade: médio e superior

Cargo: médico clínico geral (1); fisioterapeuta (1); bioquímico (1) e técnico em enfermagem (1)

Salário: R$ 2.208,25 a R$ 18.994,6

Inscrições: até 22 de março

Site: presencial

Taxa: não informada Câmara Municipal de Cuiabá (concurso)

Escolaridade: médio de superior

Cargo: Técnico Legislativo (6); Analista Legislativo (6); Contador e Controlador Interno (1)

Salário: R$ R$ 3.789,85 a R$ 7.986,12

Inscrição: 12 de abril

Site: Selecon

Taxa: R$ 80 a R$ 90

Prefeitura de Alto Araguaia (seletivo)

Escolaridade: superior

Cargo: coordenador para atuar no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho (1) e psicólogo do Programa de Proteção Especial (1).

Salário: R$ 2.300,00 e R$ 3.403,04

Inscrições: até 23 de março

Site: presencial

Taxa: não informada

Prefeitura de Glória D’Oeste

Escolaridade: todas

Cargo: motorista; operador de patrol e trator; vigia (1); agente de serviços gerais (10); merendeira; atendente de consultório dentário; educador social; facilitador de oficina; cuidador de crianças, jovens, adultos e idosos; monitor; agente comunitário de saúde (1); agente de combate a endemias (1); bolsista (10); estagiário (13); professor de educação física (1); professor de pedagogia (3); professor de língua portuguesa; professor de língua portuguesa/inglesa/artes (1); professor de história (1); professor de geografia (1); professor de ciências biológicas (1); psicólogo (3); odontólogo de saúde bucal (1); assistente social (1); fisioterapeuta (1); nutricionista (1); bioquímico/farmacêutico (1).

Salário: R$ 1.168,89 a R$ 4.726,13

Inscrição: até 18 de março

Site: presencial

Taxa: R$ 20 a R$ 60 Prefeitura de Santa Rita do Trivelato

Escolaridade: todas

Cargo: Agente Administrativo, Agente de Fiscalização Ambiental, auxiliar de mecânico (1), auxiliar de serviços gerais (1), educador físico bacharel, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, mecânico (1), motorista cat D, nutricionista, operador de máquinas de Cat C, D ou E (3), operador de motoniveladora Cat C, D ou E (3), pedreiro (1), técnico em informática e zelador de limpeza

Salário: R$ 1.469,32 a R$ 6.102,17

Inscrições: até 31 de março

Site: Santa Rita do Trivelato

Prefeitura de Tangará da Serra

Escolaridade: todas

Cargo: Secretaria municipal de administração: Ajudante de Serviços Gerais; Agente Administrativo II; Pedagogo - Semas; Entrevistador Social - Semas; Orientador Social - Semas;

Secretaria municipal de educação: Professor Ed. Infantil/EJA I Segmento/Anos Iniciais - CME Jucileide Praxedes; Professor Ed. Infantil/EJA I Segmento/Anos Iniciais - Escola Municipal Chapadão do Rio Verde; Professor Ed. Infantil/EJA I Segmento/Anos Iniciais; Professor Educação Física; Professor Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental Indígena - EMI Formoso; Professor Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental Indígena - EMI Zozoitero; Professor Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental Indígena - EMI Cabeceira do Osso; Professor Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental Indígena - EMI Cabeceira do Sacre; Intérprete de Libras; Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Educação Especial - Urbana; Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Educação Especial - CME Diva Martins Junqueira; Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Educação Especial - Rural CME Jucileide Praxedes; Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Educação Especial; Ajudantes de Serviços Gerais - indígenas; Ajudantes de Serviços Gerais; Ajudantes de Serviços Gerais - Rural CME Jucileide Praxedes; Ajudantes de Serviços Gerais - CME Diva Martins Junqueira; Ajudantes de Serviços Gerais - Linha 12 - Ulisses Guimarães; Motorista - Indígena; Motorista - zona rural; Vigia.

Secretaria municipal de infraestrutura: Motorista e Operador de Máquina.

Secretaria municipal de meio ambiente: Engenheiro Sanitarista

Secretaria municipal de saúde: Médico Intervencionista - Samu; Médico Regulador - Samu; Enfermeiro - Samu; Técnico de Enfermagem - Samu; Radio operador - Samu; Telefonista; Auxiliar Regulação Médica - Samu; Motorista - Samu; Cozinheira - Samu; Médico Clínico Geral; Enfermeiro; Técnico de Enfermagem - Saúde 40h; Técnico de Enfermagem USF; Cozinheira; Recepcionista; Auxiliar Administrativo; Maqueiro e Gesseiro.

Salário: R$ 932,42 a R$ 7.204,35 Inscrições: até 19 de março

Site: prefeitura de Tangará da Serra

Taxa: R$20, R$ 40 e R$ 60

