Cidade 19/03/2021 08:42 Emily Magalhães/Folhamax Nova Bandeirantes: trabalhador morre após ser atingido por galho de árvore Um homem identificado como Roniclei Pereira de Jesus, 39 anos, morreu na quarta-feira (17), após ser atingido pelo galho de uma árvore enquanto trabalhava, em uma propriedade rural, em Nova Bandeirantes. A vítima, que morava no município de Nova Monte Verde, havia sido contratada pelo dono da propriedade para fazer uma cerca no local. Por volta das 12h00, ele e um colega derrubaram uma árvore e a vítima foi atingida nas costas por um galho. O colega pediu ajuda ao dono da propriedade que estava a cerca de 500 metros de distância. O patrão acionou a emergência e pediu que uma equipe médica fosse a encontro deles, que saíram de carro sentido ao Centro da cidade. A vítima, que estava consciente chegou a ser socorrida. Mas, durante o trajeto o trabalhador não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O caso foi registrado e as causa da morte deve ser investigada.

Voltar + Cidade