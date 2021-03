Cidade 20/03/2021 06:13 Márcia Oliveira | Assessoria da DPMT Defensoria Pública em Sorriso oferece vaga de estágio para estudantes de direito Interessados devem enviar currículo por e-mail de 22 de março até dois de abril para participar do teste de seleção O Núcleo da Defensoria Pública em Sorriso oferece uma vaga de estágio para estudantes do curso de direito que estejam matriculados do terceiro ao nono semestre. Os interessados em participar da seleção devem enviar currículos para o e-mail: nucleodesorriso@dp.mt.gov.br do dia 22 de março ao dia 02 de abril. O estágio é remunerado com bolsa de estudo no valor de R$ 700,00, mais R$ 170,10 de vale transporte. A carga horária é de 6h diárias, das 13h às 19h, de segunda-feira a sexta-feira. A seleção será composta de análise de currículo e entrevista. As entrevistas ocorrerão de 7 a 9 e de 14 a 16 de abril, no período da tarde. Durante a entrevista os candidatos responderão perguntas da área de direito e de cultura geral, explica o coordenador do Núcleo, defensor público Ubirajara Vicente Luca. O resultado da seleção será divulgado no dia 19 de abril, no Núcleo de Sorriso e o selecionado para a vaga será convocado por telefone e e-mail e deverá comparecer ao Núcleo em cinco dias, das 13h às 19h, com documentos pessoais, comprovante de residência, atestado de matrícula, de frequência, certidão negativa para antecedentes criminais e dados da conta bancária.

