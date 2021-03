Cidade 22/03/2021 10:58 Gazeta Digital Proposta de lockdown de 10 dias será debatida entre governo e deputados O governador Mauro Mendes (DEM) se reunirá nesta segunda-feira (22), às 16 horas, com os deputados estaduais para discutir quais medidas adotar em relação a antecipação de feriados em Mato Grosso. Uma das propostas que vem ganhando força entre os parlamentares seria o fechamento total de 10 dias seguidos em todo o Estado. A reunião ocorrerá após pedido de vários parlamentares, que alegaram que vinham sofrendo pressão de vários municípios contra a antecipação de feriados a partir desta quarta-feira. Apesar do recuo do governador em encaminhar o projeto de Lei sobre os feriados, medidas mais restritivas deverão acontecer. Entre as propostas, está a do fechamento de tudo por 10 dias seguidos, resguardando os serviços essenciais para a população. O apurou que a proposta, que já está sendo chamada de ‘minilockdwon’, tem a simpatia de outros Poderes, como o Ministério Público, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas. Ontem (21) o governador Mauro Mendes (DEM) esteve reunidos com os Poderes e representantes do Comércio e Indústria do Estado, onde ouviu algumas sugestões. Nesta reunião ele anunciou o recuo, por enquanto, da proposta de antecipar os feriados. A crise da pandemia em Mato Grosso se encontra em seu piro momento. O Estado lidera em número de fila de espera e pacientes para ter um leito de UTI. A secretaria de Estado de Saúde (SES), já admite a possibilidade de falta de oxigênio e medicamentos para o uso em pacientes com covid-19. O governador Mauro Mendes (DEM) anunciará novas medidas de combate a proliferação da covid-19 no Estado nesta terça-feira (23).

