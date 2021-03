Iguá Saneamento reforça seu plano estratégico de Sustentabilidade

Neste Dia Mundial da Água, a Iguá Saneamento faz um movimento muito importante. A companhia anuncia uma ambiciosa reformulação em seu plano estratégico de sustentabilidade, que visa transformar a empresa em referência em questões ESG no Saneamento.

As ações socioambientais da Iguá passam a ser norteadas pelos mais elevados padrões internacionais, tendo como referência o Sustainability Accounting Standards Board (SASB), a Global Reporting Initiative (GRI) e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

“A água é o recurso mais essencial à vida, e a Iguá entende a responsabilidade de cuidar desse bem. Nosso plano de sustentabilidade está intimamente relacionado com a necessidade de antecipar e mitigar riscos, principalmente se considerarmos o impacto que eventos naturais mais recentes nos impõem, que é o caso das mudanças climáticas, por exemplo. Esse movimento reforça o objetivo principal da Iguá, que entende o saneamento como força de transformação social. Ao cuidar da água estamos também cuidando da população, melhorando sua qualidade de vida.”, destaca Pericles Weber, COO da Iguá.

Membro do Pacto Global da ONU, a empresa também assume compromissos públicos como universalização do saneamento até 2030; ser carbono neutro até 2030; aumentar para 45% a participação de mulheres em cargos de liderança e para 50% a presença de negros em toda a organização até 2025; aprimorar o aproveitamento hídrico e implementar estudos de impacto das mudanças climáticas em seus mananciais; e adotar processo de homologação de fornecedores até dezembro de 2021, replicando as premissas sustentáveis da companhia em sua cadeia de suprimentos.

A companhia definiu quatro pilares essenciais que orientam a realização das ações socioambientais em todas as suas unidades operacionais, constituindo o planejamento estratégico SERR – Segurança hídrica; Eficiência na produção e distribuição de água; Responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto; e Respeito às pessoas.

“Com o SERR, a Iguá assume um posicionamento importante sobre como tudo isso será feito ao reforçar a visão de longo prazo e envolver todas as partes relacionadas nesse processo, como nossos colaboradores, clientes, fornecedores e as comunidades onde atuamos”, explica Rosane Santos, diretora de Sustentabilidade da Iguá. “Não apenas isso. A companhia se volta também para a questão da conservação de mananciais, para a inclusão e diversidade, para a qualidade de vida e de trabalho de nossos colaboradores e, especialmente, para nossos clientes, olhando para eles como parte integrante de comunidades que são, cada vez mais, impactadas positivamente com o serviço de saneamento básico em seus múltiplos aspectos, tais como redução de doenças de veiculação hídrica, conservação ambiental, valorização econômica e do espaço público em geral, entre outros”, acrescenta.

Responsável pelo fornecimento de água tratada e pelo tratamento de esgoto para mais de 6 milhões de brasileiros em 5 estados, a Iguá amplia seus projetos de conservação hídrica e define metas significativas, como o comprometimento com a redução de perdas. A companhia também desenvolve um Plano de Segurança Hídrica que contempla iniciativas que visam desde a conservação de mananciais, passando pelo monitoramento de qualidade durante todo o ciclo da água e do esgoto, até a gestão de resíduos, além de outras iniciativas como estudos sobre a disponibilidade hídrica, visando mitigar o risco de escassez.

“Trazendo a sustentabilidade com eixo do negócio, a Iguá reforça sua visão de médio e longo prazo, estando melhor posicionada para endereçar os desafios do setor e estreitando o relacionamento da empresa com seus interlocutores”, destaca o CEO da Iguá, Carlos Brandão.

Ações pelo Dia Mundial da Água - Como parte do relançamento do SERR, as unidades regionais da Iguá, respeitando as regras de distanciamento e isolamento social, próprias do momento, aproveitam o Dia Mundial da Água para desenvolver ações que demonstrem o impacto do saneamento na qualidade de vida dos indivíduos e a conservação ambiental.

Em Alta Floresta, por exemplo, a empresa formalizou a entrega de mais de 2.000 unidades de sabonetes para o Centro de Referência de Assistência Social e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). O objetivo é cooperar com o enfrentamento ao Covid-19 a partir da valorização da saúde por meio do saneamento básico. O município conta com água tratada na torneira, elemento essencial junto com os sabonetes para higienização e prevenção à doença.

Os colaboradores da Águas Alta Floresta também participam de atividades para que eles percebam o valor do trabalho que realizam, por meio de dinâmicas que visam expor a dimensão social do saneamento a partir dos benefícios proporcionados por ele.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá é uma companhia de saneamento, controlada pela IG4 Capital, que atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná – por meio de 18 operações que, somadas, beneficiam cerca de 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2020, a Iguá aderiu à Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. A companhia foi eleita, em 2020, pelo quarto ano consecutivo, uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.iguasa.com.br