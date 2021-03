Cidade 24/03/2021 10:17 G1 MT Sinop registra recorde com 9 mortes por Covid-19 Sinop confirmou nove óbitos por Covid-19 no boletim epidemiológico desta terça-feira (23). Esse é o recorde de mortes confirmadas nos últimos três dias, no município. De acordo com o documento, uma pessoa morreu hoje. A vítima é uma idosa de 72 anos que estava internada em um hospital particular de Sinop. As outras oito mortes ocorreram entre sábado (20) e segunda-feira (22), mas ainda estavam em investigação e também foram confirmadas nesta terça-feira. Conforme o boletim, sete pacientes estavam internadas no Hospital Regional da cidade. Outras duas pessoas estavam na Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. Entre as vítimas estão cinco mulheres com idades entre 49 e 83 anos de idade, além de quatro homens com idades entre 39 e 76 anos. Com mais essas nove mortes confirmadas, sobe para 232 o número de pessoas que morreram em decorrência da Covid-19, em Sinop. Desde o início da pandemia, 14.638 casos já foram confirmados. 13.809 pessoas já se recuperaram e 520 estão em isolamento domiciliar. Sobre a taxa de ocupação dos leitos de UTI do hospital Regional, o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), aponta que está em 100%. Já em relação as enfermarias, a taxa é de 76%. Apenas 7 leitos de enfermaria estão disponíveis.

Voltar + Cidade