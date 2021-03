Cidade 25/03/2021 06:15 Avanço de uma massa de ar seco mantém tempo estável na região de Alta Floresta Para esta quinta-feira, os temporais ficarão restritos ao norte do estado do MT, especialmente na grande região de Aripuanã e Alta Floresta ao noroeste do estado, com acumulados na ordem dos 20mm, mas que podem ocorrer em um curto período de tempo. Entretanto, nas demais áreas da região sudeste, a massa de ar seco provoca forte influência no padrão do tempo, impedindo a formação de nuvens carregadas e deixando o tempo firme. Existe a possibilidade para a formação de temporais isolados e mal distribuídos no extremo sul do MS. Já nas demais áreas, o tempo segue firme sem condições para ocorrência de chuvas. Atenção para as altas temperaturas e os baixos índices de umidade relativa, especialmente no Bolsão Sul Matogrossense. Como ficam as chuvas para hoje: Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima 23° Máxima 32°

