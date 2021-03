Cidade 25/03/2021 08:55 Alexandre Guimarães | Assessoria de Imprensa/DPMT Defensoria solicita que Prefeitura de Juína divulgue dados da vacinação contra Covid-19 Segundo o defensor público Thiago Queiroz de Brito, autor da recomendação, a Prefeitura já informou que vai acatar o pedido e atualizar as informações sobre as doses da vacina contra a Covid-19 recebidas e aplicadas, inclusive por grupos prioritários, além do cronograma de vacinação Nesta quarta-feira (24), a Defensoria Pública de Mato Grosso enviou um ofício recomendatório ao prefeito de Juína (742 km de Cuiabá), Paulo Augusto Veronese (Podemos), solicitando que o Município disponibilize o “vacinômetro” no site da Prefeitura ou que sejam disponibilizadas as informações atualizadas quanto ao número de vacinas contra a Covid-19 recebidas e aplicadas, assim como quais grupos já foram vacinados, além do cronograma de vacinação. “Fiz essa recomendação, pois notei dificuldade em encontrar informações quanto ao número de vacinas que o município recebeu e que já foram aplicadas no site da Prefeitura. A partir dessa busca, pela dificuldade que encontrei de acesso à informação, confeccionei a recomendação e enviei à Prefeitura”, relatou o defensor público Thiago Queiroz de Brito, lotado na comarca de Juína. O defensor afirma que já havia feito a solicitação anteriormente e recebido os dados da Prefeitura, mas observou que as informações não estavam disponíveis para o público em geral, o que fere o princípio da publicidade na administração pública. “A Prefeitura já entrou em contato comigo e disse que vai acatar a recomendação, inclusive já estão atualizando a página do site para que possam disponibilizar essas informações”, informou Brito. No documento, o defensor público requisitou que a divulgação dos dados seja baseada nos parâmetros do Painel Vacinação Covid-19. “A atuação da Defensoria Pública prima pela tutela das pessoas idosas e com deficiência, que estão no grupo prioritário, e anseiam o quanto antes serem vacinados”, destacou.

