Cidade 26/03/2021 08:22 Sindicato Rural de Apiacás arrecada oxímetros e lençóis Sindicato Rural de Apiacás lança campanha para arrecadação de oxímetros e lençóis para o Hospital Municipal da cidade. O intuito da campanha é minimizar os problemas da pandemia causados pelo novo coronavírus. A ideia é que qualquer pessoa física ou jurídica possa participar, dentro das suas possibilidades, doando em dinheiro (depósito em conta) ou com a doação do material. De acordo com a organização da campanha, o lençol foi cotado em R$ 49,00 (quarenta e nove reais) e o oxímetro em R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais). A diretoria do sindicato disponibilizou a conta da entidade na cooperativa Sicredi para receber as doações. O sindicato ficará responsável por repassar as doações ao hospital, assim como fazer a prestação de contas com a sociedade apiacaense. As doações também podem ser entregues na sede do sindicato, no Parque de Exposição da cidade localizado na Avenida 1º de maio, s/nº, bairro Primavera. Mais informações falar com Jucimara pelo telefone: (66) 9 8407-0861. Conta para doação: Sicredi Cooperativa: 0821 Conta corrente: 25255-7 Favorecido: Sindicato Rural de Apiacás

Voltar + Cidade