Cidade 26/03/2021 08:26 Confira inscrições deferidas para seletivo de conciliador (a) em Nova Monte Verde A Comarca de Nova Monte Verde (a 944 Km ao norte de Cuiabá) divulgou a lista de inscrições preliminarmente deferidas e indeferidas para o Processo Seletivo para Credenciamentos de conciliadores (as). O edital n. 04/2021/DF/NMV, que traz a relação foi assinado pelo juiz-diretor do Foro, Dante Rodrigo Aranha da Silva. Quanto ao indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de prova pré-constituída, dirigido ao juiz-presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, no prazo de dois dias úteis, contados da divulgação do referido edital, devendo ser entregue pela mesma forma que foram realizadas as inscrições. No edital, o magistrado manteve o dia 25 de abril como data provável para a aplicação da prova objetiva, a ser realizada na Escola Municipal Roberto José Ferreira, localizada na Avenida Manoel Rodrigues de Souza, Centro de Nova Monte Verde. Confira AQUI o edital.

