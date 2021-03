Prefeitura de Vera decreta a suspensão do atendimento ao público no paço municipal e nas secretarias

A suspensão do atendimento será pelo prazo de 10 dias de 29 de março a 09 de abril

A Prefeitura Municipal de Vera emitiu nesta sexta-feira (26) o decreto de nº 020/2021 que determina a suspensão do atendimento ao público no paço municipal, e nas Secretarias pelo prazo de 10 dias de 29 de março a 09 de abril de 2021. Considerando a integralidade do disposto no Decreto Estadual nº 874/2021 de 25 de março de 2021 voltado ao emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do Coronavírus.

E considerando o compromisso da Administração Municipal com o bem-estar e a saúde de toda a população verense, e que o município de Vera deve realizar ações buscando o enfrentamento ao Coronavírus de forma estratégica, com atuação preventiva e humanizada, preocupando-se primeiramente com a vida e o bem estar de toda a população.

Decreta que ficam estabelecidas no Município de Vera todas as medidas dispostas no Decreto Estadual nº 874/2021, de 25 de março de 2021. Em conformidade com as disposições do Artigo 5º do decreto estadual nº 874/2021, inciso III e § 1º, e ainda, considerando que a classificação do Município de Vera, nesta data é de nível de risco alto, estão suspensos os atendimentos ao público no paço Municipal, nas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Assistência Social, Educação, Cultura e Desporto e Agricultura e Meio Ambiente, pelo período de 29 de março a 09 de abril de 2021.

As Secretarias de Obras e Infraestrutura e Saúde e Saneamento permanecerão com atendimento normal, mantidos todos os protocolos de higiene, segurança e proteção a fim de evitar a disseminação do Coronavírus e a proteção da saúde de todos os servidores municipais.

As Secretarias Municipais, cujos atendimentos presenciais estão suspensos, atenderão pelos seguintes canais de comunicação:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças telefone: 3583-3100

E-mails: Gabinete do Prefeito: gabinete@vera.mt.gov.br,

Departamento Jurídico: juridico@vera.mt.gov.br,

Departamento de licitação: licitavera@gmail.com,

Departamento de compras: compras@vera.mt.gov.br,

Departamento de tributação: tributacaovera@gmail.com

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto telefone: 3583-2538 e-mail: smevera@gmail.com

Departamento de Esportes telefone: 3583-1058 e-mail: esportevera@gmail.com

Departamento de Cultura telefone: 3583-2455 e-mail: cultura@vera.mt.gov.br

Secretaria Municipal de Assistência Social telefones: 66-98437-5754 ou 66-99204-4148 e-mail: cras@vera.mt.gov.br

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente telefone: 3583-1151 e-mail: agriculturavera@gmail.com

Excepcionalmente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças estenderá os licitantes das sessões de licitação já designadas nos dias 29 de março e 07 de abril de 2021, mediante a todos os protocolos de higiene e proteção do Coronavírus.

Segue o link do decreto: https://www.vera.mt.gov.br/fotos_downloads/1328.pdf