Cidade 29/03/2021 06:36 Após articulação do Governo de Mato Grosso, Ministério da Saúde envia 340 cilindros de oxigênio para o Estado Governo de Mato Grosso solicitou apoio do Governo Federal, que articulou o envio dos insumos para a região Norte do Estado Foto: Divulgação O Estado de Mato Grosso recebe 340 cilindros de oxigênio do Governo Federal neste domingo (28.03). Os insumos chegam em Sinop às 10h30 e às 12h30, em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Os cilindros serão armazenados no Hospital Regional localizado na cidade, de onde sairá a logística de distribuição aos municípios mais distantes. A entrega é resultado da articulação feita entre o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), e o Governo Federal. Após ser notificado por empresas fornecedoras do insumo, o Estado solicitou apoio nacional quanto aos estoques de oxigênio. A ação teve o objetivo de suprir os hospitais que não são geridos diretamente pelo Estado, mas que já passavam por dificuldades ligadas ao baixo estoque de oxigênio. O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, explicou que o abastecimento na rede estadual já estava garantido mesmo com o consumo 250% maior que a média normal. “Os cilindros não são para o Hospital Regional, eles serão encaminhados aos municípios mais distantes. A Secretaria de Estado de Saúde tomou todas as providências necessárias para garantir o contínuo fornecimento de oxigênio nos hospitais mantidos pelo Governo, mas o Estado recebeu notificações de possíveis desabastecimentos em outras unidades, o que evidentemente preocupou. Por isso a força tarefa envolvendo o Governo Federal, Estadual e a iniciativa privada, com o objetivo de evitar qualquer desabastecimento em Mato Grosso”, disse o secretário. O gestor ainda explica que a operação de transporte terrestre dos cilindros ao Hospital Regional de Sinop é complexo e envolve o apoio da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt) e do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte de Mato Grosso (Sindusmad). Com o suporte da rede de apoio, será possível realizar o desembarque e o carregamento dos cilindros e, posteriormente, a descarga e o acondicionamento dos insumos em local adequado.

