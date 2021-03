Prefeitura de Nova Monte Verde entrega kit de prevenção à covid-19 para população

A distribuição aconteceu durante o último sábado (27), o comunicado foi feito pela prefeitura e a entrega disponibilizada a toda população por meio da secretaria municipal de saúde, cerca de 700 pessoas aderiram ao tratamento profilático contra a covid-19 em Nova Monte Verde.

As informações foram repassadas à redação do site Nativa News pela Assessoria de Comunicação da prefeitura, que afirma que “O tratamento com ivermectina é mais uma estratégia do município no enfrentamento à COVID-19. A adoção do medicamento foi baseada na experiência de algumas cidades e países, além de instituições brasileiras, como a Unimed e o Hospital da Marinha do Brasil. A indicação da ivermectina também teve resultados positivos na Unidade Básica de Saúde do município, onde médicos observaram significativa melhora em pacientes sintomáticos tratados com o remédio.”

Conforme a assessoria, cerca de 700 pessoas aderiram ao tratamento profilático contra COVID-19. Foram distribuídos ivermectina para a primeira dose além de vitaminas para 10 dias de tratamento. Os medicamentos foram entregues para pouco mais de 380 pessoas, que realizaram o cadastro de familiares, que receberão o kit em suas residências por meio das agentes comunitárias de saúde.

O tratamento é ofertado de forma gratuita para a população.