Cidade 30/03/2021 06:50 Regional de Sinop apreende veículos e equipamentos durante Operação Arco Verde A Diretoria de Unidade Desconcentrada de Sinop (DUD Sinop) apreendeu dois caminhões, duas carretas, duas pás-carregadeiras, três motosserras, três armas de fogo e uma camionete entre os dias 15 e 19 de março, durante operação realizada em quatro municípios da Região Norte de Mato Grosso. A operação Arco Verde, que visa o combate à extração de madeira e desmatamento ilegal, foi realizada em parceria com a Polícia Militar nos municípios de Itanhangá, Porto dos Gaúchos, Cláudia e Tabaporã. Os crimes ambientais foram descobertos por meio do satélite Planet. Foram aplicados R$ 5,8 milhões em multas e embargados uma área de 1,2 mil hectares. A equipe percorreu 2 mil quilômetros durante a operação. Os maquinários de porte médio e pesado e outros acessórios rurais flagrados na prática de crimes ambientais passaram a ser removidos do local em 2020, efetivando a responsabilização e promovendo a descapitalização do infrator. O serviço de disponibilização de caminhões pranchas para retirada dos bens tem recursos do Programa REDD+ para Pioneiros (REM-MT, da sigla em inglês). Fiscalização A Plataforma de Monitoramento da Cobertura Vegetal que utiliza Imagens de Satélite diárias de alta resolução e alertas semanais de desmatamento age de forma preventiva, com objetivo de identificar o desmatamento ilegal no seu início. O monitoramento possibilta os fiscais ambientais agirem estrategicamente resultando numa maior eficiência no combate ao desmatamento ilegal e beneficiando, consequentemente, quem produz de forma lícita. A ferramenta, que foi contratada pelo REM, por meio do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com recursos da Alemanha e Reino Unido, facilita a responsabilização dos proprietários.

