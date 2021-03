Cidade 31/03/2021 06:13 Bárbara Sá/RD News Após dizer podem vir me prender, prefeito faz decreto, mas alega ter mesma opinião "O que nós prefeitos queremos saber é qual o planejamento para área de sáude do governador Mauro Mendes (DEM)? Fechar o comércio não funcionou, as mortes continuam". O questionamento é do prefeito de Campo Novo do Parecis , Rafael Machado (PSL). Ontem Rafael se envolveu em polêmica após dizer que "poderiam prendê-lo, pois não ia seguir a ordem judicial". A declaração foi feita horas antes da decisão desembargadora Maria Helena Póvoas, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que determinou que os prefeitos sigam o decreto estadual que fixa medidas restritivas aos 141 municípios, sendo que 50 deles devem fazer quarentena - confira a lista. Em entrevista ao , nesta terça (30), o prefeito afirmou que continua com a mesma opinião de ontem cedo. "Estamos muito preocupados com a safra que está em plena produção. Não concordamos com o fechamento do comércio. Por não adianta nada fechar se não tivermos um planejamento na área da saúde. Quero saber, não somente eu, mas todos os prefeitos, qual o planejamento do governado Mauro Mendes? ", dispara. O prefeito explica que já foi notificado logo pela manhã pelo promotor Luiz Gustavo Ferres Schimith sobre a decisão do TJ. E que nesta quarta (31) vai baixar um novo decreto, mas com normas mais rígidas pois, segundo ele, o maior problema da cidade é a aglomeração. "Quando o promotor chegou, ele até brincou; "não viemos prender ninguém", mas a minha opinião continua. Pois um prefeito tem autonomia para decidir sobre o seu município", frisa o gestor, que ainda não estava sabendo que o MPE pediu o seu afastamento. Rafael argumenta que uma das suas maiores preocupações na cidade é com a aglomeração, pois tem percebido que as pessoas não têm mais medo da Covid-19. "Estamos terminando de elaborar (decreto), mas vamos proibir vendas de bebidas até em supermercados. Porque não adianta nada decretar quarentena se as pessoas vão para rio, chacarás e fazendas onde também ficam aglomeradas.", reclama. Apesar disso, entende que fazer lockdown não traz resultado efetivo. Por fim, lembra que é contra fechar o comércio, pois as pessoas precisam comer.

