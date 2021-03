Cidade 31/03/2021 08:13 LBV entrega três toneladas de doações a famílias que vivem do lixão em Cuiabá Foto: Divulgação A campanha SOS Calamidades promovida pela Legião da Boa Vontade (LBV) entregou na última sexta-feira (26), mais de três toneladas em doações a 100 famílias em vulnerabilidade social e em risco alimentar que vivem da renda de materiais recicláveis extraídos do lixão em Cuiabá/MT. A campanha SOS Calamidades promovida pela Legião da Boa Vontade (LBV) entregou na última sexta-feira (26), mais de três toneladas em doações a 100 famílias em vulnerabilidade social e em risco alimentar que vivem da renda de materiais recicláveis extraídos do lixão em Cuiabá/MT.

Foram entregues cestas de alimentos pesando 17 quilos cada; cestas verdes (verduras, frutas e legumes); além de leite longa vida, sucos de soja, refrigerantes e biscoitos; e ainda kits de higiene e de limpeza. A ação da LBV que ocorreu no Aterro Sanitário de Cuiabá contou com apoio dos seguintes parceiros: 13ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, Mesa Brasil Sesc, APROSOJA MT, REMMUS, CLORO MT. e Azul Linhas Aéreas.As famílias beneficiadas fazem parte da Cooperativa de Trabalho dos Catadores e Produtos de Materiais Recicláveis (Coopemar). Lucimar Ferreira de Souza, tem 57 anos e é catadora de recicláveis há três anos: “Se não fosse esta cesta íamos passar fome. Esta cesta que vocês dão tem melhorado nossa vida. Se não fosse vocês nós tínha[mos] passado fome, não só nós... mais muita gente que precisa aqui no lixão. Recebi cesta básica, o sacolão, kit de limpeza, refrigerante, biscoito. É uma benção...chegou em uma boa hora. Agradeço primeiro a Deus e a vocês que ajudam nós aqui no lixão”, agradeceu.

O presidente da Coopemar, Wanderley Cavenaghe destacou esse importante apoio às famílias nesse momento tão difícil de pandemia: “Gostaria de agradecer à LBV pelo apoio que tem dado desde o início da pandemia. Desde do ano passado, a gente tem contado com esse apoio. O nosso pessoal que trabalha com reciclagem tem passado momentos muito difíceis e críticos. O Brasil todo tem passado dificuldades e a gente tendo o apoio desta Instituição LBV só tem que agradecer”.

Thiago da Silva Duarte lidera o trabalho dos catadores de recicláveis do lixão de Cuiabá: “Agradeço a LBV que faz esse trabalho bonito, um trabalho excelente ajudando os pobres e a quem precisa. (...) a LBV vem aqui no lixão ajudar as famílias que precisam, e que esse trabalho bonito continue ajudando mais famílias carentes”.

A LBV conta com doações de colaboradores e de parceiros para continuar ajudando mais famílias. Para colaborar acesse www.lbv.org.br e doe qualquer valor ou faça uma doação via PIX pelo e-mail: pix@lbv.org.br.

Outras opções via contas bancárias:Bradesco: Agência: 0292-5 — C/C: 92830-5Itaú: Agência: 0237 — C/C: 73700-2Banco do Brasil: Agência: 3344-8 — C/C: 205010-2Caixa Econômica Federal: Agência: 1231 — operação: 003 — C/C: 100-0Santander: Agência: 0239 — C/C: 13.002754-6A LBV em Cuiabá/MT fica na Rua São José Operário, s/nº, Dom Aquino — Tel.: (65) 3317-3808. Confira essa e outras ações realizadas pela LBV no endereço @lbvbrasil no Facebook, no Instagram e no YouTube.

