Cidade 01/04/2021 10:55 www.reportermt.com.br MT - Vereadora denuncia prefeitura por compra de bisteca, asa de frango e linguiça com dinheiro da covid Denúncia foi feita pela vereadora Zilmai Ferreira (DEM), no município de Nobres; ela pediu a abertura de CPI para investigar o caso. A vereadora Zilmai Ferreira (DEM) denunciou a compra de bisteca, asa de frango e linguiça “toscana” com dinheiro destinado para combater o avanço da covid-19 na cidade de Nobres (a 122 km de Cuiabá). As denúncias foram feitas na sessão desta quarta-feira (31). A vereadora pediu também que seja instaurada uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar as secretarias de Saúde e de Assistência Social da cidade. “Isso é inadmissível, temos que abrir uma CPI para saber como está sendo aplicado o recurso, essa Câmara não pode ser omissa como foi a Câmara na gestão passada”, relatou a vereadora. A denúncia da vereadora também aponta que a população vulnerável da cidade está passando fome devido às burocracias criadas para a distribuição de cestas básicas. “Porquê de tanta burocracia em Nobres para entregar um sacolão”, frisa. A reportagem não conseguiu contato com a prefeitura até a publicação desta reportagem, mas o espaço continua aberto para futuras manifestações.

