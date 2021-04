Cidade 03/04/2021 08:25 Feiras livres são reconhecidas como essenciais à segurança alimentar em MT A atividade das feiras livres foi reconhecida pelo governo do estado como política pública de fortalecimento da segurança alimentar e geração de renda para seus trabalhadores durante o período da pandemia do novo coronavírus. O reconhecimento veio a partir da sanção da Lei 11.257, de autoria do deputado estadual Valdir Barranco (PT), publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado, na tarde desta quarta-feira (10). A lei determina o uso de máscaras de proteção individual por todos os trabalhadores, bem como o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as barracas, além da obrigatoriedade de disponibilização de álcool gel 70% para todos os clientes por parte dos feirantes. “Quem veio da agricultura familiar e defende esta bandeira, como eu o faço, sabe da importância das feiras livres para os trabalhados, mas ainda para a sociedade. Esta lei garante a geração de emprego e a segurança alimentar de toda a população. As precauções sanitárias são importantíssimas para garantir a saúde de todos nós”, explicou o Valdir Barranco.

