Cidade 04/04/2021 07:04 NOVA MONTE VERDE: Município viabiliza parceria para construção de Campus Universitário O prefeito de Nova Monte Verde, Edemilson Marino, recebeu em seu gabineto o vereador Chico Sevallo e a empresária, Luzia Avance, que apresentaram um projeto em benefício do município. Trata-se da construção de um Campus Universitário no município, através de uma parceria da prefeitura com a instituição de ensino Superior Estácio de Sá, onde a prefeitura viabilizaria a construção com a doação de uma terreno para a construção da Sede Própria. O prefeito informou que esta parceria caminha a passos largos. As propostas serão encaminhadas à Procuradoria do Município, que irá avaliar as questões jurídicas e dar andamento aos demais trâmites legais. Posteriormente, a doação precisa ser autorizada pela Câmara Municipal de Nova Monte Verde. Para a empresária Luzia Avance, representante da instituição em Nova Monte Verde, a possível cessão do terreno demonstra sensibilidade do prefeito diante dos compromissos assumidos e das necessidades de fortalecimento da educação pública profissional e tecnológica na cidade e na região. “Em nome de toda comunidade da Estácio, agradeço ao prefeito e à sua equipe pela boa vontade e sensibilidade demonstradas nesta primeira reunião, e aproveito para ressaltar que contamos com o apoio de vereadores na tramitação dessas doações que irão trazer importantes retornos para a sociedade”, disse. A construção do Campus, por exemplo, irá impulsionar a economia da região e acelerar o desenvolvimento urbano. O prefeito Edemilson Marino ressaltou o empenho da prefeitura em contribuir no que for possível com as demandas apresentadas pela Estácio e por outras instituições no sentido de fortalecer a oferta de educação de qualidade na cidade e na região. O Vereador Chico Sevallo, que acompanha de perto essa futura parceria, disse que os estudantes teriam a oportunidade de permanecer na sua cidade, sem contar que incrementaria o comércio de aluguéis e das lojas. "Nós tivemos a oportunidade estar conversando com o Prefeito Edemilson e levar esse projeto para a instalação de uma faculdade aqui em Nova Monte Verde, um projeto que tentamos viabilizar em anos anteriores, porém enfrentamos algumas dificuldades. Este é um sonho de toda a população, com uma construção de mais de 2.000², na ordem de mais de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais). Este é um sonho de todo mundo em tornar o nosso município um pólo educacional regional, além de fomentar o comércio local", salientou Chico.

