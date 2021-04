Cidade 05/04/2021 14:23 Thalyta Amaral/Gazeta Digital MT - Servidora é demitida após levar carro oficial para casa A coordenadora da Defesa Civil de Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá) foi demitida na última semana. O motivo: estar levando o carro oficial para sua casa. O caso veio à tona após denúncias de moradores nas redes sociais. Uma foto do carro na garagem da casa da servidora em um fim de semana foi divulgada em 27 de março. Por meio de nota, o prefeito Dr. Adilson (PSD) informou que exoneração ocorreu em 29 de março, porque a gestão não compactua "com esse tipo de privilégio e até mesmo essa defasagem no serviço público". "Reiteramos nosso compromisso de fazer diferente, mas temos a plena consciência que estamos lidando com pessoas dos mais diversos pensamentos e formas de atuação, por isso, sempre será necessário a fiscalização do povo e de todas as entidades que zelam pelo bem público", afirma o prefeito na nota. Ele pediu desculpas à população e ainda reafirmou que caso novos casos do tipo apareçam, os responsáveis serão punidos "a rigor do que determina a lei".

Voltar + Cidade