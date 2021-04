Procon-MT disponibiliza ferramenta online como alternativa para registro de reclamações

Aliando praticidade e agilidade, o Procon Mato Grosso disponibiliza formulários on-line para que os consumidores sejam atendidos eletronicamente. O objetivo da ferramenta é facilitar o processo de atendimento e fornecer ao consumidor uma alternativa ao serviço presencial. Para utilizar os formulários, basta ter acesso à internet, e-mail e ter em mãos informações pessoais, além dos dados referentes ao caso que será registrado.

O consumidor que optar pelas novas ferramentas deve ficar atento ao preenchimento correto das informações e, em hipótese alguma, pular etapas do formulário. Isso é importante para facilitar o andamento do registro da reclamação e impedir possíveis erros de identificação do problema. Na hora do cadastro, serão solicitados dados como: nome completo, endereço, formas de contato e descrição do caso. É importante ressaltar que essas solicitações seguem as normas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Sindec) e da plataforma Consumidor.gov.br. Os dados serão utilizados exclusivamente para o registro da reclamação, além de serem analisados pelos atendentes do órgão.

Para o coordenador de Atendimento e Orientação do Procon-MT, Phillipy Aleixo, a ferramenta é uma forma de oferecer mais serviços ao consumidor, protegendo, também, a segurança sanitária da população, especialmente nesse momento de pandemia de Covid-19. “O atendimento on-line no Procon-MT já vem sendo realizado por meio de agendamento por celulares e pelo Consumidor.gov.br. Como temos perfis diferentes de consumidores, a plataforma com os formulários surge como uma nova alternativa e também incentiva à diminuição de circulação social”, explica.

ENTENDENDO A NOVA FERRAMENTA

TRÊS FORMULÁRIOS

1 – Formulário com acesso para aqueles que desejam registrar reclamações sobre um caso próprio, ou seja, os titulares.

2- Formulário disponível para quem deseja e tem autorização para registrar uma reclamação de um caso que ocorreu com outra pessoa, e é representante/procurador desta, como por exemplo filhos, netos ou cônjuges.

3 – Formulário destinado somente à consulta, ou retorno. Com o número da Ficha de Atendimento, o consumidor conseguirá consultar o andamento da sua reclamação.

FICHA DE ATENDIMENTO

Depois que o consumidor registrar e encaminhar todos os dados, o Procon Mato Grosso – no prazo de até cinco dias úteis – entrará em contato com a pessoa que registrou as informações, a partir dos meios de contato cadastrados. Neste momento, será explicada a situação do registro e comunicado o número da Ficha de atendimento (FA). Com esse número será possível acessar o Formulário de Retorno.

CONTATO DO PROCON -MT

O Procon MT entrará em contato com cada consumidor, somente por meio dos canais oficiais de comunicação. Por isso, o consumidor precisa ficar atento e, em casos de desconfiança, deve certificar-se de que se trata mesmo da equipe de atendimento do órgão e, a partir daí, manter a comunicação com o contato. Outra possibilidade de contato com o órgão é pelo link de triagem, no qual o consumidor que já tem uma reclamação registrada passa por uma análise e é encaminhado para o setor responsável pelo andamento do seu caso.

